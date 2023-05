Slovaquie: Démission du gouvernement intérimaire

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le Premier ministre slovaque Eduard Heger a annoncé dimanche avoir présenté la démission de son gouvernement intérimaire à la présidente Zuzana Caputova, après le départ de plusieurs ministres. Eduard Heger, dont le gouvernement était chargé d'assurer la gestion du pays jusqu'aux prochaines élections en septembre, doit rencontrer Zuzana Caputova dans le courant de la journée de dimanche. "J'ai décidé de demander à la présidente de révoquer mon mandat et de lui laisser la possibilité d'essayer, avec un gouvernement de technocrates, de mener la Slovaquie de manière stable et pacifique vers des élections législatives démocratiques", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse télévisée. Le gouvernement du Premier ministre Eduard Heger a perdu la confiance du Parlement en décembre lorsqu'un parti membre de la coalition a décidé de rejoindre l'opposition, laquelle reproche au gouvernement de ne pas agir suffisamment contre la hausse du coût de la vie. Plusieurs membres du gouvernement ont récemment démissionné dont, cette semaine, le ministre de l'Agriculture Samuel Vlcan et celui des Affaires étrangères Rastislav Kacer. (Rédigé par Jason Hovet à Prague, version française Kate Entringer)