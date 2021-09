Slogan anti-police : Monoprix retire de ses rayons les smoothies d'une marque allemande

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - L'enseigne Monoprix appartenant au groupe Casino a annoncé lundi le retrait de ses rayons des bouteilles de smoothies produits par une marque allemande, True Fruits, en raison du slogan anti-police "ACAB" inscrit sur l'emballage.

Monoprix s'est retrouvée sous le feu des critiques sur les réseaux sociaux au sujet des bouteilles de smoothies portant notamment l'inscription "ACAB", acronyme de "All cops are bastards", qui signifie en français "Tous les flics sont des bâtards".

"Nous ne tolérons pas ce type de messages sur des produits proposés dans notre enseigne. Nous avons immédiatement alerté le fournisseur et procédons actuellement au retrait dans les magasins concernés", a réagi une porte-parole de Monoprix dans un email envoyé à Reuters.

Le syndicat de police Alliance a déclaré sur Twitter que la marque essayait de profiter de la haine anti-police.

Il s'agit du "parfait mode d'emploi pour détruire les relations Police-Population", estime ce syndicat.

La société allemande, qui produit le smoothie, a répondu au syndicat de police sur Twitter que l'acronyme pouvait avoir d'autres significations et que, par ailleurs, ils adoraient Louis de Funès, une allusion possible au rôle de l'acteur populaire dans le film "Le Gendarme de Saint-Tropez".

Souvent vu sur des graffitis et des pancartes, le slogan ACAB s'est répandu dans le monde entier, en particulier dans le milieu de la musique punk et lors de manifestations contre des violences policières. Son utilisation est devenue plus fréquente à la suite du meurtre aux Etats-Unis de George Floyd par le policier Derek Chauvin en 2020.

(Reportage Geert De Clercq et Anait Miridzhanian, édité par Jean-Michel Bélot)