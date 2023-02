Ski : Alexis Pinturault champion du monde du combiné !

Ski : Alexis Pinturault champion du monde du combiné !













par Antonin Gizolme (iDalgo) Alexis Pinturault devient roi dans son royaume ! Chez lui, à Courchevel la station qui l'a vu grandir, Alexis Pinturault s'offre son deuxième titre en combiné, après celui acquis à Are (Suède) en 2019. En début de journée, devant ses proches, le Français passait la ligne sur le Super-G avec le meilleur temps, six centièmes devant Marco Schwarz, champion du monde en titre. Un premier pas vers le titre avant de s'élancer sur le Slalom. Pinturault partait premier, et signait un temps de référence en 1'53''31 en cumulé. Dossard no2, Marco Schwarz a dominé la piste, en alignant les intermédiaires en vert, mais l'Autrichien s'est manqué à 4 portes de l'arrivée. Sur la ligne, Schwarz passe deuxième pour un petit dixième. Personne ne sera en mesure de détrôner le roi Pinturault, revanchard après avoir manqué l'or pour 4 centièmes en 2021, terminant derrière...Schwarz.