Sixième attaque aérienne russe contre Kyiv au mois de juillet

Crédit photo © Reuters

KYIV (Reuters) - La Russie a lancé dans la nuit de lundi à mardi une sixième attaque aérienne à l'aide de drones contre Kyiv, a déclaré l'administration militaire de la capitale, qui n'a pas fait état de victimes ni dégâts. Des drones ont également été signalés dans le sud de l'Ukraine, cible d'attaques quotidiennes depuis que la Russie s'est retirée de l'accord sur l'exportation de céréales ukrainiennes la semaine dernière. Selon Serhi Popko, chef de l'administration militaire, tous les drones Shahed de fabrication iranienne qui se dirigeaient vers Kyiv ont été abattus. L'alerte aérienne a duré trois heures dans la capitale. Le porte-parole de l'armée de l'air, Youriy Ihnat, a déclaré à la télévision qu'au moins une dizaine de drones avaient été abattus dans le ciel de Kyiv mais aussi dans le nord et le centre du pays. Ces attaques ne semblent pas avoir fait de victimes ni de dégâts dans la capitale, tandis qu'une infrastructure non spécifiée a été touchée dans la région de Jytomyr (nord), selon les autorités régionales. Le gouverneur ukrainien de la région de Donetsk a par ailleurs déclaré que deux personnes, dont un enfant de 10 ans, avaient été tués lundi soir par l'artillerie russe dans la ville de Kostiantynivka. Reuters n'a pas été en mesure de vérifier ces informations. (Rédigé par Anna Pruchnicka, avec Lidia Kelly à Melbourne, version française Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)