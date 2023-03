Six Palestiniens tués lors d'un raid de l'armée israélienne en Cisjordanie

Six Palestiniens tués lors d'un raid de l'armée israélienne en Cisjordanie













Crédit photo © Reuters

par Ali Sawafta DJENINE (Reuters) - Les forces israéliennes ont tué six Palestiniens lors d'une opération menée mardi dans un camp de réfugiés de Djénine, en Cisjordanie occupée. Des affrontements ont éclaté lorsque des habitants du camp ont vu des soldats israéliens descendre d'un camion près d'une maison située sur une colline surplombant le camp, des combattants ouvrant immédiatement le feu, selon des témoins. Un échange de coups de feu s'en est suivi, au cours duquel les forces israéliennes ont encerclé une maison où un homme, suspecté d'avoir tué le mois dernier deux colons israéliens près du village de Houwara, s'était barricadé avec d'autres combattants. Les soldats israéliens ont alors tiré des missiles légers contre le bâtiment, a annoncé l'armée dans un communiqué. Le ministère palestinien de la Santé a indiqué que six Palestiniens avaient été tués et au moins 16 autres blessés. L'armée israélienne a annoncé que l'un des combattants palestiniens appartenait au Hamas et avait dit avoir abattu le mois dernier deux Israéliens alors qu'ils se trouvaient dans leur véhicule à un point de contrôle près du village de Houwara. Le Hamas et le Djihad islamique ont indiqué dans des communiqués que les combattants tués appartenaient au Hamas, au Djihad islamique et au Fatah. "Nous appelons les combattants de notre peuple, où qu'ils se trouvent, à amplifier la résistance armée contre l'occupation et à les combattre partout, sur les terres de notre maison occupée", a écrit la branche armée du Hamas dans un communiqué. Des colons israéliens ont attaqué des Palestiniens dans la nuit de lundi à mardi dans le village de Houwara, en représailles à l'attaque du 26 février. Un porte-parole du président de l'Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a condamné l'opération de mardi, alors qu'un renforcement des forces israéliennes a été décidé en Cisjordanie après les violents affrontements qui se sont déroulés à Houwara. Ce village palestinien situé près d'un important poste de contrôle routier, est devenu l'un des principaux lieux de violences entre Israéliens et Palestiniens ces derniers mois sur fond d'aggravation des tensions en Cisjordanie occupée. Les forces israéliennes ont tué plus de 65 Palestiniens, y compris des combattants militants et des civils, cette année. Au cours de la même période, les Palestiniens ont tué 13 Israéliens et une Ukrainienne dans une série d'attaques individuelles qui semblent non coordonnées. (Avec la contribution de Nidal al-Mughrabi à Gaza, Dan Williams et Emily Rose à Jérusalem et Alistair Smout à Londres, rédigé par James Mackenzie; version française Camille Raynaud)