Six Palestiniens tués dans une frappe israélienne en Cisjordanie

Six Palestiniens tués dans une frappe israélienne en Cisjordanie













(Bilan et source actualisés) RAMALLAH, 22 novembre (Reuters) - Six Palestiniens ont été tués mercredi dans le camp de réfugiés de Tolkourm, en Cisjordanie occupée, a annoncé le ministère palestinien de la Santé dans un communiqué. L'agence de presse officielle palestinienne WAFA avait auparavant rapporté que les victimes avaient été la cible d'une frappe menée par un drone. Un septième Palestinien a été tué lors d'un incident séparé près de la ville de Qalqilia, toujours en Cisjordanie occupée, a indiqué WAFA. (Reportage Ali Sawafta, rédigé par Clauda Tanios; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün, édité par Blandine Hénault)