Six Palestiniens tués dans un raid israélien à Jénine

(Bilan actualisé) RAMALLAH, 12 décembre (Reuters) - Six Palestiniens ont été tués mardi pendant un raid de l'armée israélienne dans la ville de Jénine, en Cisjordanie occupée, dont cinq par une frappe de drone, ont déclaré le ministère palestinien de la Santé et l'agence de presse Wafa. Parmi les victimes figure un adolescent de 13 ans, dont les soldats israéliens ont bloqué l'ambulance qui devait le transporter à l'hôpital, ont-ils ajouté. L'armée israélienne a déclaré qu'un drone avait tiré un missile contre un groupe de Palestiniens qui jetait des engins explosifs et tirait sur ses soldats, tuant un nombre indéterminé de personnes. Les soldats s'employaient à retirer des engins explosifs artisanaux placés le long de la route, a-t-elle ajouté dans un communiqué. Selon l'armée, le raid a permis la saisie d'armes, de munitions et d'explosifs, ainsi que le démantèlement d'un atelier de fabrication de bombes et la localisation de tunnels. L'opération s'est déroulée dans le quartier d'Al Sibat de la ville de Jénine, a rapporté Wafa. Avant ce raid, le ministère palestinien de la Santé avait déclaré que 275 Palestiniens avaient été tués en Cisjordanie occupée depuis les attaques du 7 octobre menées par le Hamas en Israël. (Reportage Ali Sawafta et Jana Choukeir, rédigé par Clauda Tanios ; version française Zhifan Liu et Tangi Salaün, édité par Kate Entringer)