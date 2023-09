Six morts dans des attaques russes contre l'Ukraine

KYIV (Reuters) - Six personnes ont été tuées lors d'attaques russes contre l'Ukraine mardi, dont une frappe de drone qui a mis le feu à des entrepôts industriels et détruit des fournitures d'aide humanitaire dans la ville de Lviv, dans l'ouest du pays, ont indiqué des responsables. Une personne a été tuée à Lviv, trois ont été tuées lors d'une attaque sur la ville de Kupiansk, dans le nord-est du pays, et deux personnes, dont un policier, ont été tuées lors d'un bombardement sur la ville de Kherson, dans le sud du pays. A Lviv, qui se situe loin des lignes de front, les pompiers ont combattu un incendie après que trois entrepôts industriels ont été touchés par une attaque vers 5 heures du matin (0200 GMT), ont indiqué les services d'urgence. "Je tiens à souligner qu'il s'agit d'entrepôts industriels ordinaires. Rien de militaire n'y était stocké", a déclaré Maxim Kozitsky sur la messagerie Telegram. Il a précisé que les forces russes avaient lancé 18 drones dans cette attaque et que 15 d'entre eux avaient été abattus, dont sept directement au-dessus de la région de Lviv. Denise Brown, coordinatrice humanitaire des Nations Unies pour l'Ukraine, a déclaré qu'un entrepôt utilisé par l'organisation non gouvernementale Caritas-Spes avait été détruit. "Cette installation humanitaire vitale, qui contenait environ 300 tonnes de matériel de secours, a été réduite en cendres", a-t-elle déclaré dans un communiqué. La Russie a attaqué à plusieurs reprises des infrastructures essentielles à la défense, au système énergétique et à l'agriculture de l'Ukraine depuis le lancement en février 2022 de ce qu'elle qualifie d'"opération militaire spéciale". De nombreux civils ont été tués mais Moscou nie cibler délibérément la population civile. (Lidia Kelly à Melbourne; avec Anna Pruchnicka; version française Nicolas Delame et Mariana Abreu, édité par Blandine Hénault)