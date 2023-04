Six corps retrouvés après l'effondrement de deux immeubles à Marseille

(Bien lire au paragraphe 4 que les autorités judiciaires vont tenter de déterminer les causes des décès) PARIS (Reuters) - Quatre corps sans vie ont été retrouvés lundi dans les décombres d'un immeuble d'habitation à Marseille qui s'était effondré la veille et avait provoqué la chute d'un autre bâtiment, portant le bilan de la catastrophe à six morts, selon les autorités. Un immeuble situé au 17 rue de Tivoli, dans le 5e arrondissement de Marseille, s'est effondré dimanche à 00h46, endommageant dans sa chute deux bâtiments adjacents. L'immeuble du numéro 15, fragilisé, a fini par s'effondrer à son tour. La police nationale a indiqué lundi en fin de journée qu'un sixième corps sans vie a été retrouvé. Un responsable des marins-pompiers a fait savoir sur BFM TV que les six corps sans vie extraits des décombres ont été remis aux autorités judiciaires pour déterminer les causes des décès. Plus tôt dans la journée, le maire de la ville Benoit Payant a déclaré lors d'une conférence de presse que huit personnes étaient portées disparues dans l'effondrement du bâtiment situé au numéro 17 de la rue, mais qu'il ne pouvait pas confirmer avec certitude s'il y avait "plus ou moins de personnes". Le ministre délégué chargé de la Ville et du Logement, Olivier Klein, a déclaré pour sa part lors d'une conférence de presse à Marseille que la découverte d'une quatrième victime était en cours de confirmation. Une équipe de dix experts a été déployée pour identifier les victimes, a fait savoir le service d'information et de communication de la police (SICoP), sans être en mesure de préciser dans l'immédiat le nombre de personnes portées disparues. Les causes de l'effondrement n'ont pas encore été déterminées mais une explosion au gaz "fait partie des pistes", a déclaré dimanche la procureure de Marseille, Dominique Laurens, précisant que les immeubles touchés n'étaient "pas du tout insalubres". "Toute la lumière sera faite sur les circonstances de ce drame mais laissons faire l'enquête (...) nous sommes dans la recherche des victimes", a déclaré lundi Olivier Klein. Le parquet de Marseille a ouvert une enquête pour "blessures involontaires". Une quarantaine d'immeubles ont été évacués à titre préventif et près de 200 personnes ont dû quitter leur logement, a rappelé Olivier Klein. Cet incident ravive le drame de la rue d'Aubagne, dans un autre quartier de Marseille, lors duquel huit personnes ont péri dans l'effondrement de deux immeubles insalubres en novembre 2018. (Reportage Elizabeth Pineau, Camille Raynaud, Laetitia Volga, Layli Foroudi et Kate Entringer, édité par Jean Terzian)