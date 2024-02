Six blessés dans une fusillade devant un tribunal d'Istanbul, deux tireurs abattus

Crédit photo © Reuters

ANKARA (Reuters) - Six personnes, dont trois policiers, ont été blessées mardi à Istanbul dans une fusillade qui s'est produite devant le palais de justice, a annoncé le ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya selon lequel les deux assaillants ont été tués. Les deux tireurs, membres selon le ministre du Parti-Front révolutionnaire de libération du peuple (DHKP-C, extrême gauche), ont ouvert le feu sur un point de contrôle de la police dressé devant l'enceinte judiciaire. "Une tentative d'attaque terroriste a été conduite devant le palais de justice de Caglayan", a dit le ministre sur X. "Il a été établi que les deux traitres (...) qui ont été neutralisés appartenaient à l'organisation terroriste DHKP-C." (Tuvan Gumrukcu; version française Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault)