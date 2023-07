Six blessés dans une attaque à la voiture-bélier à Tel-Aviv selon la police israélienne

JERUSALEM (Reuters) - Six personnes ont été blessées mardi à Tel-Aviv lors d'une attaque à la voiture-bélier et à l'arme blanche, suspectée d'avoir été menée par un Palestinien de Cisjordanie, a annoncé la police israélienne, qualifiant l'acte de "terroriste". L'assaillant a été "neutralisé" sur place par un civil, a déclaré la police. Un médecin qui a examiné l'assaillant sur place a affirmé à la radio israélienne Kan que le suspect avait été tué par balle. Israël était en alerte après avoir lancé dans la nuit de dimanche à lundi une opération militaire d'envergure dans la ville de Jénine, en Cisjordanie. Khaled el Batsh, un haut responsable du Djihad islamique, mouvement soutenu par l'Iran, a loué l'attaque, qualifiée de "réponse initiale et naturelle de la résistance face à ce qu'il s'est passé à Jénine", sans pour autant en revendiquer la responsabilité. Une vidéo, diffusée sur les réseaux sociaux, montre un pick-up roulant sur un trottoir près d'un centre commercial avant de s'engouffrer sur une piste cyclable. Un porte-parole du service ambulancier Magen David Adom a indiqué que certaines victimes présentaient des blessures à l'arme blanche. (Rédigé par Dan Williams, version française Zhifan Liu, édité par Kate Entringer)