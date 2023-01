Six blessés dans une attaque à l'arme blanche gare du Nord à Paris

(Actualisé avec Darmanin)

PARIS, 11 janvier (Reuters) - Un homme a blessé six personnes à l'arme blanche mercredi matin à la gare du Nord, à Paris, avant d'être rapidement neutralisé par des tirs de policiers, a déclaré à la presse le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui s'est rendu sur place.

L'assaillant, grièvement touché, a été interpellé et conduit à l'hôpital. Il est entre la vie et la mort, a précisé Gérald Darmanin.

Ses motivations ainsi que son identité sont inconnues à ce stade et il appartiendra aux magistrats de déterminer s'il s'agit d'une attaque à caractère terroriste, a-t-il dit.

L'une des six victimes est plus grièvement blessée que les autres mais n'est pas en état d'urgence absolue, a ajouté le ministre, contredisant une information du parquet de Paris, qui a ouvert une enquête pour chef de tentative d'assassinat. Un policier de la police aux frontières figure parmi les cinq autres personnes blessées plus légèrement.

A 6h42, a poursuivi Gérald Darmanin, l'agresseur "extrêmement menaçant" s'en est pris à des personnes à l'entrée puis à l'intérieur de la gare à l'aide d'une arme qui n'était pas un couteau et qu'il aurait confectionnée lui-même.

"A 6h43, il est neutralisé par les services de police, par des policiers (...) en civil qui reviennent de leur service (...) et par des policiers de la police aux frontières qui sont en poste à la gare du Nord", a ajouté Gérald Darmanin.

Deux policiers ont tiré par trois fois pour le neutraliser, a-t-il précisé.

Un périmètre de sécurité a été mis en place à l'intérieur de la gare du Nord et les trains circulent normalement, selon la SNCF citée par franceinfo. (Reportage Alain Acco, rédigé par Bertrand Boucey et Jean-Stéphane Brosse, édité par Kate Entringer et Blandine Hénault)