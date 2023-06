Six blessés dans l'attaque au couteau à Annecy, pas de mobile terroriste "apparent"

Six blessés dans l'attaque au couteau à Annecy, pas de mobile terroriste "apparent"













Crédit photo © Reuters

par Gabrielle Tétrault-Farber ANNECY (Reuters) - Six personnes, dont quatre jeunes enfants, ont été blessées jeudi dans une attaque au couteau dans un square à Annecy (Haute-Savoie), aucun "mobile terroriste apparent" n'apparaissant pour l'heure selon les autorités. Parmi les quatre enfants, deux sont de nationalité française, un est Néerlandais et la quatrième est Anglaise. "Leur état de santé est extrêmement fragile, ils sont toujours en urgence absolue", a déclaré la procureure d'Annecy, Line Bonnet-Mathis, lors d'une conférence de presse organisée en fin de journée. Une enquête est actuellement en cours pour tentative d'assassinat et a été confiée à la direction centrale de la police judiciaire. L'assaillant possède la nationalité syrienne, a indiqué la Première ministre Elisabeth Borne qui s'est rendue sur place avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. "Il s'agit d'un Syrien qui a le statut de réfugié en Suède depuis 10 ans, qui a demandé l'asile en France mais c'était sans objet puisqu'il a déjà le statut de réfugié", a expliqué la cheffe du gouvernement. L'assaillant, qui n'a pas été blessé ou très légèrement lors de son interpellation par la police, n'a pas d'antécédents judiciaires et n'était selon la procureure d'Annecy ni sous l'emprise de drogue ni d'alcool. Selon les renseignements à sa disposition, le suspect vivait à Annecy depuis octobre 2022 et ne possédait aucun antécédent de police ou de justice. BFM TV a diffusé l'interview d'une femme présentée comme l'ex-conjointe du suspect. Elle y dit que ce dernier est originaire de la ville syrienne de Hassaké et qu'il est de confession chrétienne. Selon des documents de justice que Reuters a pu consulter, l'homme a été condamné pour fraude par la justice suédoise pour avoir cumulé des allocations de chômage et une bourse d'étudiant. QUATRE ENFANTS EN URGENCE ABSOLUE La préfecture de Haute-Savoie a précisé que toutes les victimes avaient été conduites à l'hôpital après une intervention rapide des secours et des forces de sécurité. Les enfants blessés sont âgés de 22 mois à 3 ans et les adultes de 70 et 78 ans, a indiqué la police. Un des adultes a été touché par arme blanche "plus légèrement" tandis qu'une sixième personne a été victime dans un premier temps de coups de couteau, avant d'être blessée par arme à feu au moment de l'intervention de la police, a-t-elle ajouté. L'attaque a eu lieu vers 9h45 (7h45 GMT) dans un parc de l'esplanade Pâquier sur les bords du lac d'Annecy. Selon un témoin, l'assaillant s'est attaqué à des poussettes dans une aire de jeu. "Il a sauté (dans l'aire de jeu), il a commencé à crier et directement il s'est dirigé vers les poussettes et a donné des coups de couteau à répétition sur les petits", a déclaré ce témoin interrogé par BFMTV. Sur Twitter, Emmanuel Macron a dénoncé une "attaque d'une lâcheté absolue". "La nation est sous le choc", a-t-il ajouté. (Reportage par Zhifan Liu avec Geert de Clerc, Juliette Jabkhiro, Layli Foroudi, Kate Entringer et Nicolas Delame, édité par Blandine Hénault et Tangi Salaün)