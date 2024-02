Six avions militaires russes abattus en trois jours

19 février (Reuters) - L'armée ukrainienne a abattu deux avions supplémentaires utilisés par la Russie pour larguer des bombes guidées de forte puissance sur les troupes déployées sur le front, a déclaré lundi son chef Oleksandr Syrsky. Les deux avions abattus sont un bombardier tactique Su-34 et un chasseur multirôle Su-35, a précisé sur Telegram Oleksandr Syrsky, sans indiquer les lieux où les deux appareils ont été détruits. Ce week-end, l'Ukraine a déclaré avoir abattu quatre autres Soukhoï russes, trois Su-34 et un Su-35, dans l'est du pays. "En tout juste trois jours, l'ennemi a perdu six appareils", a déclaré lundi Oleksandr Pavliouk, le nouveau chef de l'armée de terre ukrainienne. A lire aussi... La Russie n'a pas fait de commentaires. Moscou dispose d'une supériorité aérienne sur Kyiv, mais l'Ukraine utilise des systèmes de défense aériens occidentaux pour contrer les attaques russes. L'Ukraine accuse la Russie de viser des civils à l'aide de ses bombardiers Su-34, notamment dans la région de Kherson (sud). (Reportage de Yuliia Dysa; version française Zhifan Liu, édité par Tangi Salaün)