Situation très tendue dans les hôpitaux de Paris, dit l'AP-HP

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La situation dans les hôpitaux de Paris et dans les services de réanimation est de plus en plus tendue, a prévenu vendredi le directeur médical de crise de l'AP-HP (Assistance publique - Hôpitaux de Paris), Bruno Riou, lors d'une conférence de presse.

Bruno Riou a fait savoir que les hôpitaux de Paris allaient débuter les déprogrammations dans les hôpitaux le plus impactés en médecine et en chirurgie.

Jean Castex a jugé jeudi la situation sanitaire française ne justifiait pas l'instauration d'un confinement, malgré les appels en ce sens lancés par certains membres du secteur médical.

(Caroline Pailliez, édité par Nicolas Delame)