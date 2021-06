Situation "sous contrôle" après la panne des numéros d'urgence, déclare Castex

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Jean Castex a fait état vendredi matin d'un quasi-retour à la normale des numéros d'urgence en France (15, 17, 18 et 112), au surlendemain d'une panne massive de plusieurs heures qui serait susceptible d'être à l'origine de quatre décès.

"Les choses sont rentrées dans l'ordre", a déclaré le Premier ministre à la presse en marge d'une visite à la caserne de Champerret, siège de l'état-major de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) dans le XVIe arrondissement de Paris.

A l'exception de "quelques légers dysfonctionnements présumés dans quelques parties du territoire national (...) la situation est revenue sous contrôle", a-t-il ajouté.

Selon le Premier ministre, il y a "quatre (victimes) présumées" dont le décès est susceptible d'être la conséquence d'un retard de prise en charge lié à cette panne, "sous réserve de ce que diront les enquêtes judiciaires ouvertes".

Alors que les causes de cette panne sont encore inconnues, l'opérateur télécoms français Orange a annoncé vendredi le lancement d'une enquête interne en complément de l'audit externe prévu par le gouvernement. Les conclusions de cette enquête du groupe seront rendues sous sept jours, a précisé Orange.

Jeudi sur RTL, le PDG d'Orange, Stéphane Richard, a exclu l'hypothèse d'une cyberattaque ou d'un acte de malveillance, expliquant que la panne n'était, a priori, pas non plus la conséquence d'une erreur humaine ou liée à une opération de maintenance. Il a évoqué une défaillance d'un logiciel.

"Maintenant, il faudra établir très clairement la cause des faits qui se sont produits, et surtout les moyens pour qu'ils ne se reproduisent plus", a insisté Jean Castex, en soulignant que les résultats de ces enquêtes seraient rendus publics.

(Myriam Rivet, édité par Jean-Stéphane Brosse)