Sinner et Monfils qualifiés, Paire éliminé

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

La tête de série numéro 1 n'aura pas manqué son entrée en lice dans le tournoi bulgare avec une victoire au second tour contre le Biélorusse Gerasimov. Jannik Sinner s'impose 6-2/7-6 contre le 112e joueur mondial. Le 14e joueur à l'ATP affrontera en quarts de finale, l'Australien James Duckworth tombeur lui du Français Benoît Paire également en deux manches (6-4/6-4).

Gaël Monfils qualifié en quarts de finale sans disputer le moindre match ! Après un "Bye" au premier tour, le tricolore profite du forfait du Biélorusse Ivashka pour se hisser directement au 3e tour.

Dans les autres matchs de la journée, Marcos Giron s'est défait difficilement d'Alex De Minaur en 2 sets (7-6/7-6). John Millan, s'est qualifié contre Marchenko en 3 sets (5-7/7-6/6-3) et 2 h 33 de jeu. Et enfin, dans le duel serbe, Krajinovic a écrasé Djere en deux petites manches (6-3/6-0).