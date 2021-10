Sinner domine Monfils en finale

par Adrien Verger (iDalgo)

La finale du tournoi ATP 250 de Sofia se jouait ce dimanche entre Jannik Sinner et Gaël Monfils. Et c’est l’Italien, tête de série numéro 1 et 14e mondial, qui s’est imposé face au Français, tête de série numéro 2 et 20e au classement ATP. Un match en 1h19 gagné 2 sets à 0 par Sinner sur le score de 6-3 6-4. Monfils, immédiatement breaké dans ce match, n’a jamais pu prendre le service de son adversaire. Scénario similaire dans la deuxième manche où le Français a cédé son service d’entrée. Il n’a eu que deux balles de break dans ce match, contre 4 pour son adversaire. L’Italien remporte son 8e titre ATP, le 3e cette année.