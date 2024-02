Singapour accorde une subvention à Taylor Swift pour ses concerts en mars

par Xinghui Kok SINGAPOUR, 20 février (Reuters) - Singapour a proposé à la chanteuse américaine Taylor Swift de se produire dans la cité-État contre une subvention, ont annoncé mardi l'organisme responsable du tourisme et le ministère de la Culture singapouriens, dans l'espoir que ses concerts dynamisent l'économie locale. Taylor Swift doit donner six concerts à guichets fermés à Singapour au début du mois de mars. "Il est probable que ces concerts génèrent des bénéfices significatifs pour l'économie de Singapour, en particulier pour les activités touristiques comme l'hôtellerie, la vente au détail, les voyages et la restauration", ont déclaré l'organisme responsable du tourisme et le ministère de la Culture dans un communiqué, qui ne précise pas le montant de la subvention. Le Premier ministre thaïlandais, Srettha Thavisin, a déclaré vendredi à l'occasion d'un forum économique que Singapour avait versé à Taylor Swift 100 millions de bahts (2,56 millions d'euros) par concert, à la condition, selon lui, que Singapour soit le seul arrêt de Taylor Swift en Asie du Sud-Est. (Reportage Xinghui Kok, avec Panu Wongcha-um à Bangkok, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)