Signify réduit ses objectifs annuels, l'inflation pèse sur la marge

(Reuters) - Signify a réduit vendredi ses perspectives de bénéfices et de flux de trésorerie pour 2022, après que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement, l'inflation et les effets de change ont pesé sur sa performance au deuxième trimestre.

Le groupe néerlandais vise désormais une marge sur le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (Ebita) de 11,0 à 11,4% pour l'ensemble de l'année, et un flux de trésorerie disponible égal à 5-7% des ventes.

Il avait précédemment prévu une hausse allant jusqu'à 50 points de base par rapport à la marge de 11,6% de l'année dernière, avec un flux de trésorerie disponible de plus de 8% des ventes.

Le titre Signify reculait de 7,6% à 33,07 euros à 08h27 GMT en Bourse d'Amsterdam.

"L'environnement externe difficile nous a conduit à réviser nos perspectives pour la marge d'Ebita ajusté", a déclaré le directeur général Eric Rondolat dans un communiqué.

"En outre, les perturbations persistantes de la chaîne d'approvisionnement et les longs délais de livraison des fournisseurs auront un impact sur notre performance en matière de flux de trésorerie disponible", a-t-il ajouté.

Signify prévoit de revenir à son objectif précédent en matière de flux de trésorerie dès que les délais d'approvisionnement se réduiront et ne l'obligeront plus à détenir des stocks plus importants, a déclaré la société.

Son Ebita ajusté s'est élevé à 174 millions d'euros au cours du trimestre clos fin juin, tandis que les analystes tablaient en moyenne sur 186 millions d'euros, selon un consensus fourni par la société.

La marge d'Ebita est passée pour sa part de 10,9% à 9,5%.

Signify, ancienne filiale de Philips, vend principalement des lampes LED et des systèmes d'éclairage aux particuliers et aux entreprises.

