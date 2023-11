Sierra Leone-Vingt personnes tuées lors de l'attaque d'une caserne, selon l'armée

FREETOWN (Reuters) - Vingt personnes, dont 13 soldats, ont été tuées lors de l'attaque menée dimanche par des hommes armés contre une caserne militaire et d'autres sites en Sierra Leone, a déclaré lundi à Reuters un porte-parole de l'armée. La panique s'est emparée du pays d'Afrique de l'Ouest aux premières heures de dimanche lorsque les assaillants ont attaqué la caserne, un poste de police et une prison, faisant retentir des coups de feu dans la capitale Freetown. Parmi les 20 morts figuraient trois assaillants, un policier, un civil et une personne travaillant dans le secteur de la sécurité privée, a déclaré à Reuters le colonel Issa Bangura. Huit personnes ont été blessées et trois arrêtées, a-t-il ajouté. Un rapport de situation fourni à Reuters par les responsables de la prison centrale de Freetown indique par ailleurs que quelque 1.890 détenus se sont échappés de l'établissement pénitentiaire pendant l'attaque. Jusqu'à présent, 23 d'entre eux ont été renvoyés en prison, selon le bilan. Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, avait déclaré dimanche soir que la plupart des responsables de l'attaque à Freetown avaient été arrêtés, ajoutant que des opérations de sécurité et une enquête étaient en cours. La vie a repris son cours à Freetown lundi après-midi, avec l'ouverture des magasins et des entreprises, après que le gouvernement a réduit le couvre-feu de 21h00 à 06h00 GMT. (Reportage Umaru Fofana ; rédigé par Anait Miridzhanian, Bate Felix et Edward McAllister; version française Diana Mandiá, édité par Tangi Salaün)