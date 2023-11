Sierra Leone : Les responsables de l'attaque de la caserne arrêtés, dit le président

FREETOWN (Reuters) - Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a déclaré dimanche soir que la plupart des responsables de l'attaque contre une caserne militaire à Freetown avaient été arrêtés, ajoutant que des opérations de sécurité et une enquête étaient en cours. "Nous veillerons à ce que ces responsables rendent des comptes", a-t-il a déclaré dans une allocution à la télévision nationale. "En tant que commandant en chef, je tiens à assurer à tous ceux qui résident en Sierra Leone que nous avons surmonté ce défi", a-t-il poursuivi, ajoutant que le calme avait été rétabli. Avant cette allocution, la Sierra Leone avait décrété un couvre-feu sur l'ensemble de son territoire après que des hommes armés non identifiés ont attaqué cette caserne de la capitale et tenté de pénétrer dans une armurerie. "Aux premières heures dimanche, des individus non identifiés ont tenté de pénétrer dans l'armurerie militaire de la caserne de Wilberforce. Ils ont été repoussés", avait alors expliqué le ministre de l'Information, Chernor Bah, cité dans un communiqué. "Un couvre-feu national a été décrété avec effet immédiat dans tout le pays. Nous conseillons vivement aux citoyens de rester chez eux." La situation politique est tendue dans ce pays d'Afrique de l'Ouest depuis la réélection en juin du président Julius Maada Bio, dont la victoire est contestée par le principal candidat de l'opposition. "Nous restons déterminés à protéger la démocratie en Sierra Leone et j'invite tous les Sierra-Léonais à s'unir pour assumer cette responsabilité collective", a déclaré Julius Maada Bio sur le réseau social X (ex-Twitter). En août dernier, des manifestations antigouvernementales ont causé la mort de six officiers de police et d'au moins 21 civils. Des coups de feu sporadiques ont été entendus dans les rues vides de Freetown près de la caserne dimanche dans la matinée, selon un journaliste de Reuters qui a rencontré un groupe de soldats rebelles. "Nous allons nettoyer cette société. Nous savons ce que nous faisons. Nous n'en avons pas après les civils ordinaires qui devraient vaquer à leurs occupations", a déclaré un homme masqué, vêtu d'un treillis militaire. Depuis 2020, huit coups d'État militaires ont eu lieu en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. (Reportage Umaru Fofana, rédigé par Bate Felix ; édité par Kate Entringer et Claude Chendjou)