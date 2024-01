Sierra Leone : L'ex-président Koroma inculpé pour tentative de coup d'État

Crédit photo © Reuters

FREETOWN (Reuters) - L'ex-président de la Sierra Leone, Ernest Bai Koroma, a été inculpé pour trahison dans le cadre de l'enquête sur une tentative de coup d'Etat en novembre, a annoncé mercredi un tribunal de Freetown, la capitale. Des hommes armés ont attaqué des casernes militaires, une prison et d'autres lieux dans le pays le 26 novembre, libérant environ 2.200 détenus et faisant plus de 20 morts. Les autorités ont déclaré par la suite qu'il s'agissait d'une tentative de coup d'État, menée principalement par les gardes du corps d'Ernest Bai Koroma. Elles avaient convoqué l'ancien président pour l'interroger au début du mois de décembre. L'ancien président s'est vu lire les charges à son encontre alors qu'il se tenait sur le banc des accusés et pendant que certains de ses partisans pleuraient dans la salle d'audience. (Reportage Umaru Fofana, rédigé par Sofia Christensen et Anait Miridzhanian ; version française Kate Entringer)