Sierra Leone : 20 personnes tuées lors de l'attaque d'une caserne

Sierra Leone : 20 personnes tuées lors de l'attaque d'une caserne













FREETOWN, 27 novembre (Reuters) - Vingt personnes, dont 13 soldats, ont été tuées lors de l'attaque menée dimanche par des hommes armés contre une caserne militaire et d'autres sites en Sierra Leone, a déclaré lundi à Reuters un porte-parole de l'armée. Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a déclaré dimanche soir que la plupart des responsables de l'attaque à Freetown avaient été arrêtés, ajoutant que des opérations de sécurité et une enquête étaient en cours. (Reportage Umaru Fofana ; version française Diana Mandiá, édité par Tangi Salaün)