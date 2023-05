Siemens relève ses perspectives !

Siemens relève ses perspectives !













Crédit photo © Reuters

ZURICH (Reuters) - Siemens a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices pour l'ensemble de l'année mercredi, le groupe d'ingénierie ayant dépassé les prévisions de ventes durant son deuxième trimestre. Le groupe allemand, qui anticipait une croissance du chiffre d'affaires de 7% à 10% au cours des 12 mois se terminant fin septembre, s'attend désormais à une augmentation de 9% à 11% sur la même période. Siemens prévoit également d'augmenter son bénéfice de base sous-jacent par action dans une fourchette de 9,60 euros à 9,90 euros, contre 8,90 euros à 9,40 euros précédemment. Profitant de l'annulation partielle d'une charge antérieure, le bénéfice par action global devrait augmenter pour atteindre une fourchette de 11,61 à 11,91 euros. Le groupe avait déjà relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'année en février, citant la forte demande et un carnet de commandes très important, ce dernier ayant atteint 105 milliards d'euros au cours du deuxième trimestre. Cette révision à la hausse des perspectives survient après que Siemens a fait état d'une augmentation de 14% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, à 19,42 milliards d'euros, dépassant le consensus de 18,59 milliards d'euros fourni par l'entreprise. "Siemens continue de réaliser des performances exceptionnelles, établissant plusieurs records, notamment des augmentations impressionnantes des marges et des bénéfices record pour Digital Industries et Smart Infrastructure, ainsi qu'un autre record pour le carnet de commandes", a déclaré le président du directoire Roland Busch dans un communiqué. (Reportage John Revill, version française Augustin Turpin, édité par Matthieu Protard)