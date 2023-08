Siemens publie un bénéfice en-deçà des attentes au T3

ZURICH, 10 août (Reuters) - Siemens observe une "normalisation de la demande", en particulier en Chine, a déclaré jeudi le groupe allemand d'ingénierie, qui a fait état d'un bénéfice pour le troisième trimestre inférieur aux attentes. Le fabricant de trains et de systèmes d'automatisation a enregistré un bénéfice industriel en baisse de 4% à 2,75 milliards d'euros pour les trois mois à fin juin, alors que les analystes tablaient sur 2,90 milliards d'euros selon un consensus fourni par la société. "Nous avons constaté une normalisation de la demande, en particulier en Chine et dans les activités à cycle court", a déclaré le président du directoire Roland Busch dans un communiqué. Les prises de commandes des industries numériques ont chuté de 37% au cours du trimestre, en particulier dans le secteur de l'automatisation des usines à cycle court, a déclaré Siemens. (Reportage John Revill, version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)