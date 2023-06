Siemens lance un plan d'investissements de 2 milliards d'euros

Siemens lance un plan d'investissements de 2 milliards d'euros













Crédit photo © Reuters

par John Revill et Fanny Potkin SINGAPOUR/ZURICH (Reuters) - Siemens va dépenser deux milliards d'euros dans le cadre d'un nouveau plan d'investissement mondial destiné à rendre ses activités plus résistantes aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement et aux tensions géopolitiques, a annoncé jeudi le groupe allemand. Siemens entend construire de nouvelles usines ainsi que des centres de R&D et des sites de formation partout dans le monde. Il prévoit notamment d'investir 200 millions d'euros dans une nouvelle usine pour sa division d'automatisation industrielle à Singapour. Les dépenses en R&D vont par ailleurs être augmentées de 500 millions d'euros dès cette année. "Siemens connaît une croissance nettement supérieure à celle du marché. Aujourd'hui, nous annonçons une stratégie d'investissement visant à stimuler la croissance future, à favoriser l'innovation et à accroître la résilience", a déclaré le président du directoire, Roland Busch, lors d'un évènement à Singapour. "Cette vague d'investissements est soutenue par notre carnet de commandes record et reflète notre confiance en l'avenir", a-t-il ajouté. (Reportage John Revill à Zurich et Fanny Potkin à Singapour; Blandine Hénault pour la version française, édité par Nicolas Delame)