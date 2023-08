Siemens Healthineers : La filiale Varian pèse sur le 3e trimestre

Siemens Healthineers : La filiale Varian pèse sur le 3e trimestre













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Le fabricant allemand d'appareils médicaux Siemens Healthineers a confirmé mercredi ses perspectives malgré une baisse inattendue de son bénéfice d'exploitation trimestriel en raison de la diminution de la demande pour ses tests du COVID-19 et des retards de livraison chez le spécialiste du traitement du cancer Varian. Le bénéfice ajusté avant intérêts et impôts (Ebit) a chuté de 3% à 740 millions d'euros au troisième trimestre, en dessous des 773 millions d'euros attendus par les analystes selon un consensus fourni par l'entreprise. À la Bourse de Francfort, le titre Siemens Healthineers cédait 6,27% à 49 euros à 07h31 GMT. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 5,2 milliards d'euros pour le trimestre, conformément aux attentes des analystes. La croissance du chiffre d'affaires à données comparables a été légèrement supérieure au consensus, à 3,6%, ce qui a conduit l'entreprise à maintenir ses perspectives pour l'exercice 2023 d'une croissance comprise entre -1 et 1%. Cependant, Siemens Healthineers a abaissé ses perspectives pour la marge d'exploitation ajustée de Varian à 14-15%, contre 16-18% précédemment, en raison de "défis temporaires dans la logistique sortante". Pour le trimestre, le bénéfice de Varian a chuté de près d'un tiers, à 102 millions d'euros. La marge a également chuté de 6 points de pourcentage à 12,1% par rapport à la même période de l'année dernière. (Reportage Miranda Murray et Alexander Huebner, version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)