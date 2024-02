Siemens fait mieux que prévu au T1 !

Siemens fait mieux que prévu au T1 !













ZURICH, 8 février (Reuters) - Siemens a fait état jeudi d'un bénéfice légèrement supérieur aux attentes au premier trimestre, en dépit d'un ralentissement dans son unité phare d'automatisation industrielle. Digital Industries, qui fournit aux entreprises des logiciels et des contrôleurs pour lignes de production, a vu ses nouvelles commandes chuter d'un tiers en raison de l'affaiblissement des conditions de marché. Les clients qui ont constitué des stocks de composants pour éviter les pénuries l'année dernière ont également retardé l'achat de nouveaux équipements et ont décidé de réduire leurs stocks, a déclaré Siemens. C'est en Asie et en Australie que le ralentissement a été le plus marqué, en raison notamment de l'affaiblissement de la demande en Chine, a ajouté l'entreprise. À l'instar d'autres entreprises industrielles, les résultats de Siemens sont considérés comme un indicateur de l'économie mondiale dans son ensemble. Néanmoins, une meilleure performance de la société Mobility, spécialisée dans la fabrication de trains, a permis de compenser le ralentissement, tandis que Smart Infrastructure, l'automatisation des bâtiments, a enregistré le meilleur trimestre de son histoire. Dans l'ensemble, Siemens a déclaré un bénéfice industriel en hausse de 3% à 2,72 milliards d'euros pour les trois mois allant jusqu'à la fin décembre, dépassant les prévisions de 2,64 milliards d'euros d'un consensus d'analystes réunis par la société. Le chiffre d'affaires a augmenté de 2% pour atteindre 18,41 milliards d'euros, inférieur aux 18,58 milliards d'euros prévus, dû aux effets de la conversion des devises, principalement le renforcement du dollar. (Reportage John Revill, version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)