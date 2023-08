Siemens évoque une "normalisation" de la demande

Siemens évoque une "normalisation" de la demande













Crédit photo © Reuters

ZURICH (Reuters) - Siemens observe une "normalisation de la demande", en particulier en Chine, a déclaré jeudi le groupe allemand d'ingénierie, qui a fait état d'un bénéfice pour le troisième trimestre inférieur aux attentes. Le fabricant de trains et de systèmes d'automatisation a enregistré un bénéfice industriel en baisse de 4% à 2,75 milliards d'euros pour les trois mois à fin juin, alors que les analystes tablaient sur 2,90 milliards d'euros selon un consensus fourni par la société. Le titre baissait de 2,7% dans les échanges en avant-Bourse, le recul le plus important parmi les entreprises du Dax à Francfort. "Nous avons constaté une normalisation de la demande, en particulier en Chine et dans les activités à cycle court", a déclaré le président du directoire Roland Busch dans un communiqué. Les prises de commandes des industries numériques ont chuté de 37% au cours du trimestre, en particulier dans le secteur de l'automatisation des usines à cycle court, a déclaré Siemens. La situation de Siemens, dont les produits sont utilisés pour automatiser les usines et équiper les réseaux de transport, donne un aperçu de l'état de santé de l'économie mondiale. L'activité manufacturière a ralenti au cours des derniers mois en raison d'un affaiblissement en Europe et en Chine, mais la situation est à nuancer, avec des commandes en hausse dans l'industrie allemande, pourtant fragilisée. Le chiffre d'affaires de Siemens a augmenté de 6% au cours du trimestre pour atteindre 18,89 milliards d'euros, ce qui est inférieur aux prévisions à 19,27 milliards d'euros. Le bénéfice net de 1,44 milliard d'euros est également en-deçà des attentes. Malgré des perspectives plus sombres pour les industries numériques, Siemens a maintenu ses prévisions annuelles pour le groupe. Il anticipe une hausse du chiffre d'affaires pour son année fiscales à fin septembre de 9 à 11%, ainsi qu'un bénéfice par action de 9,60 à 9,90 euros. (Reportage John Revill, version française Victor Goury-Laffont, édité par Kate Entringer)