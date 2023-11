Siemens Energy revoit la structure de son unité éolienne après une perte de 5 milliards de dollars

MUNICH (Reuters) - L'entreprise allemande Siemens Energy a annoncé mercredi une restructuration de sa filiale éolienne Siemens Gamesa dont les difficultés ont entraîné une perte nette annuelle de 4,6 milliards d'euros. Siemens Energy a obtenu mardi une ligne de crédit de 12 milliards d'euros auprès de banques privées, en partie soutenue par le gouvernement allemand, dissipant ainsi une inquiétude majeure des investisseurs. Le groupe, séparé de Siemens AG en 2020, a déclaré qu'il n'avait passé aucune autre provision pour ses activités d'éoliennes terrestres. En août, le groupe a mis de côté 1,6 milliard d'euros pour résoudre ces problèmes. "Je suis encouragé par le fait que les données relatives aux éoliennes terrestres installées confirment nos conclusions précédentes", a déclaré Christian Bruch, président du directoire de Siemens Energy. "La solidité de notre bilan demeure une priorité absolue, et le rôle vital de Siemens Energy dans la transition énergétique continuera à stimuler notre croissance et notre succès dans les années à venir", a-t-il ajouté. (Reportage Christoph Steitz; version française Lina Golovnya)