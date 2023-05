Siemens Energy prudent sur son objectif de marge

(Actualisé avec précisions) FRANCFORT 15 mai (Reuters) - L'entreprise Siemens Energy , la filiale énergie du groupe Siemens, a prévenu lundi s'attendre à atteindre la limite inférieure de son objectif de marge bénéficiaire cette année, ajoutant que sa division de turbines éoliennes restait sous pression. "Nos perspectives ajustées reflètent la forte demande, ainsi que l'environnement de marché toujours difficile dans l'industrie éolienne", a déclaré le directeur général Christian Bruch. Le groupe s'attend désormais à ce que sa marge bénéficiaire avant éléments spéciaux se situe dans la limite inférieure de sa fourchette cible de 1% à 3%, soulignant une perte de 374 millions d'euros au deuxième trimestre dans sa division Siemens Gamesa. Siemens Energy a cité des problèmes de chaîne d'approvisionnement, la montée en puissance des activités offshore ainsi que des contrats déficitaires chez le fabricant d'éoliennes basé en Espagne pour expliquer les problèmes actuels. En parallèle, le groupe a revu à la hausse ses perspectives de ventes en raison d'une croissance plus rapide que prévu sur ses marchés, prévoyant désormais une augmentation des revenus allant jusqu'à 12% en 2023. Siemens Energy a réalisé un bénéfice avant éléments exceptionnels de 41 millions d'euros au deuxième trimestre, aidé par ses autres divisions, contre une perte de 49 millions d'euros à la même période l'année dernière. Le carnet de commandes a atteint un record de 102 milliards d'euros au deuxième trimestre de l'exercice en cours. (Reportage de Christoph Steitz, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)