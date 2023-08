Siemens Energy passe une charge de 2,2 MdsE due aux problèmes dans la division éolienne

FRANCFORT (Reuters) - Siemens Energy a déclaré lundi que les problèmes récemment révélés dans sa division Siemens Gamesa, fabriquant de turbines éoliennes, lui coûterait 2,2 milliards d'euros, bien en deçà des estimations les plus pessimistes, mais une charge suffisamment importante pour menacer l'avenir de cette activité. Cette charge va conduire à une multiplication par six de la perte nette de Siemens Energy attendue en 2023, qui devrait atteindre 4,5 milliards d'euros, a prévenu le groupe, tout en annonçant un carnet de commandes record en raison d'une forte demande au troisième trimestre. Siemens Energy a également abaissé sa prévision annuelle de chiffre d'affaires et annoncé un nouvel objectif de bénéfice après l'avoir abandonné à la suite des révélations des problèmes chez Siemens Gamesa concernant des composants défectueux pour ses turbines. A la Bourse de Francfort, l'action Siemens Energy reculait de 1,67% à 07h13 GMT après avoir cédé jusqu'à plus de 7% dans les premiers échanges. "Nos résultats du troisième trimestre témoignent des difficultés rencontrées liées au redressement de Siemens Gamesa", a déclaré Christian Bruch, président du directoire de Siemens Energy, ajoutant que les autres divisions du groupe, notamment les turbines à gaz et les stations de conversion d'énergie, avaient montré de bons résultats. Les nouveaux problèmes de Siemens Gamesa ont coûté à l'entreprise environ un tiers de sa valeur boursière, soit plus de 6 milliards d'euros, et ont remis en question les activités au sein de Siemens Energy. Le groupe allemand a dit revoir sa stratégie dans l'éolien et indiqué qu'il tiendrait informés les investisseurs lors d'une journée dédiée en novembre. (Reportage Christoph Steitz ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)