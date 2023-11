Siemens Energy obtient un accord de principe sur des garanties

Siemens Energy obtient un accord de principe sur des garanties













Crédit photo © Reuters

par Andreas Rinke et Christoph Steitz BERLIN/FRANCFORT (Reuters) - Le gouvernement allemand, Siemens et d'autres parties impliquées dans les négociations destinées à fournir des milliards d'euros de garanties à Siemens Energy sont parvenus à un accord de principe, a-t-on appris de trois sources proches du dossier. Certains détails de cet accord sont toujours en cours de discussion, ont dit ces sources, selon lesquelles Siemens, premier actionnaire de Siemens Energy avec une participation de 25,1%, était prêt à contribuer à ces efforts en apportant lui-même des garanties. L'action Siemens Energy, spécialisé notamment dans les éoliennes, a pris jusqu'à 7,4% à la Bourse de Francfort à la publication de cette information de Reuters. Le titre Siemens prenait 1,5%. L'accord doit encore être formellement rédigé et approuvé par tous les participants, ce qui pourrait prendre un certain temps, ont dit les sources. Siemens Energy a annoncé en octobre avec engagé des discussions avec le gouvernement allemand, des banques et Siemens. Selon des sources, ces négociations portent sur 15 milliards de garanties financières nécessaires à la préservation du carnet de commandes de l'entreprise, estimé à 109 milliards d'euros. Siemens Energy a refusé de commenter ces informations, renvoyant aux déclarations du chancelier allemand Olaf Scholz, qui a déclaré mercredi qu'un accord pourrait être très rapidement trouvé si toutes les parties prenantes acceptaient de partager les responsabilités. Un porte-parole de Siemens a déclaré que le groupe restait engagé dans "des discussions très constructives pour définir la meilleure solution possible dans l'intérêt de toutes les parties impliquées". Le ministère allemand de l'Economie a aussi déclaré que des discussions se poursuivaient. (Reportage Andreas Rinke et Christoph Steitz, version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)