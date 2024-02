Siemens Energy : Hausse du bénéfice net au T1 avec la vente d'une filiale

FRANCFORT, 7 février (Reuters) - Siemens Energy a réalisé un bénéfice net de 1,58 milliard d'euros au premier trimestre, soutenu par un gain exceptionnel lié à la vente d'une filiale indienne à l'ancienne société mère Siemens AG. "Le premier trimestre solide est encourageant, en partie également en raison des changements de projets, qui sont normaux dans l'ingénierie des usines, en particulier avec la dynamique de marché que nous connaissons actuellement", a déclaré le directeur général du groupe Christian Bruch. "C'est pourquoi nous continuons à nous concentrer sur la résolution des problèmes de qualité dans notre activité éolienne terrestre et sur l'exploitation du potentiel de croissance pour le reste de l'entreprise", a-t-il ajouté. Siemens Energy, dont le carnet de commandes de 118 milliards d'euros a atteint un nouveau record, se redresse après des difficultés liées à la qualité des équipements de ses turbines terrestres les plus récentes, une crise qui a contraint le gouvernement à soutenir des garanties de projets essentielles. Dans le cadre de cet accord, Siemens Energy a accepté de vendre une participation de 18% dans la société indienne Siemens Ltd à Siemens AG pour 2,1 milliards d'euros. L'action Siemens Energy, qui a publié ses résultats préliminaires pour le premier trimestre le mois dernier, a progressé de 19% depuis le début de l'année, surpassant l'indice allemand des valeurs vedettes qui a gagné 2%. (Reportage Christoph Steitz, version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)