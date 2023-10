Siemens Energy en pourparlers avec Berlin pour des aides d'Etat

BERLIN, 26 octobre (Reuters) - Siemens Energy est en pourparlers avec le gouvernement allemand pour obtenir des aides d'Etat, a déclaré l'entreprise jeudi, après avoir enregistré des milliards de pertes dans sa division éoliennes en raison de défaillances. Des problèmes de qualité sont apparus cette année dans la division éolienne de la société d'ingénierie énergétique, Siemens Gamesa, concernant les pales de rotor et les engrenages des nouvelles éoliennes terrestres, l'ire de l'actionnaire principal et de l'ancienne société mère, Siemens AG . En raison des pertes, Siemens Energy peinera à obtenir des garanties de la part des banques et s'est adressée au gouvernement et à Siemens pour en recevoir, selon l'hebdomadaire économique WirtschaftsWoche. Selon la presse, Siemens Energy cherche à obtenir jusqu'à 15 milliards d'euros de garanties. L'État allemand prendrait en charge 80% d'une première tranche de financement de 10 milliards d'euros, tandis que les banques seraient responsables des 20% restants, selon WirtschaftsWoche. Interrogé sur la possibilité de garantir une deuxième tranche de 5 milliards d'euros, un porte-parole de Siemens AG s'est refusé à commenter. Siemens reste un investisseur de référence dans Siemens Energy, avec une participation de 25,1%. Siemens Energy a déclaré en août que les problèmes récemment révélés dans sa division Siemens Gamesa, fabriquant de turbines éoliennes, lui coûterait 2,2 milliards d'euros, bien en deçà des estimations les plus pessimistes, mais une charge suffisamment importante pour menacer l'avenir de cette activité. Cette charge va conduire à une multiplication par six de la perte nette de Siemens Energy attendue en 2023, qui devrait atteindre 4,5 milliards d'euros, a prévenu le groupe. Le magazine Spiegel a cité des sources proches de l'entreprise qui ont déclaré que les pertes pourraient être plus élevées. Des cadres supérieurs de Siemens Gamesa, le plus grand fabricant mondial de turbines éoliennes offshore, ont été remplacés sans que cela ne se traduise par une amélioration de la rentabilité. (Reportage Matthias Inverardi, Christian Kraemer et Alexander Huebner ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)