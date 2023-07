Siemens Energy approfondit son enquête interne sur les problèmes de turbines, selon des sources

Crédit photo © Reuters

MUNICH (Reuters) - Le conseil de surveillance de Siemens Energy a mis en place un groupe de travail pour déterminer l'ampleur des problèmes dans sa division éolienne en crise, ont déclaré deux sources au sein du conseil. L'enquête sur des problèmes de qualité révélés en juin est encadrée par un comité spécial distinct composé de membres du conseil de surveillance de Siemens Energy, ont indiqué les sources. Le conseil cherche notamment à savoir pourquoi la direction de Siemens Energy n'a pas décelé les problèmes lors du processus de diligence raisonnable qui a précédé le récent rachat de la participation restante dans la division Siemens Gamesa, ont déclaré les sources. Les problèmes de qualité dans l'éolien terrestre sont limités aux plates-formes 5.X et 4.X de Siemens Gamesa, ont déclaré les sources, apaisant les craintes que la totalité du parc éolien, d'environ 63.000 turbines, soit affecté. La plupart des problèmes sont observés sur la plate-forme 5.X, dont 800 turbines ont été construites jusqu'à présent et 100 ont été livrées à des clients. Siemens Energy s'est refusé à tout commentaire tandis que DNV, la société de conseil qui a certifié la conception de la plateforme 5.X au cours du processus de diligence raisonnable, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Les difficultés de la division éolienne ont obligé Siemens Energy à abandonner ses objectifs financiers pour 2023 et à prévenir de coûts de plus d'un milliard d'euros pour résoudre les problèmes de qualité rencontrés. "On est arrivé à un stade où l'on s'accorde à dire qu'il doit s'agir du dernier avertissement sur les bénéfices. Sinon, quelque chose doit changer", a déclaré l'une des sources interrogées. Pour l'heure, le conseil de surveillance de Siemens Energy continue de soutenir le président du directoire Christian Bruch et celui de Siemens Gamesa Jochen Eickholt mais cela pourrait changer si les conclusions de l'enquête montrent que la direction aurait dû constater les problèmes durant la procédure de diligence, ont indiqué les sources. (Reportage de Christoph Steitz, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)