Showroomprivé.com sanctionné de 600.000 euros d'amende pour fausses promotions

Showroomprivé.com sanctionné de 600.000 euros d'amende pour fausses promotions













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Showroomprivé.com a accepté de payer 600.000 euros d'amende pour pratiques commerciales trompeuses, a annoncé mardi la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). A la suite d'une enquête, la DGCCRF a déclaré avoir constaté des "annonces de réduction du prix fondées sur la mise en avant de prix de référence trompeurs pour les articles vendus sur son site". Des fausses promotions qui altèrent le jugement des consommateurs lors de leurs achats, explique-t-elle. L'amende a été approuvée par le parquet de Bobigny, précise la DGCCRF. (Rédigé par Gaëlle Sheehan, édité par Jean-Stéphane Brosse)