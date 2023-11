Shell publie un bénéfice de 6,2 Mds$ au T3

LONDRES, 2 novembre (Reuters) - Shell a fait état jeudi d'un bénéfice ajusté de 6,2 milliards de dollars (5,85 milliards d'euros) au troisième trimestre, en ligne avec les attentes, à la faveur de marges plus élevées dans le raffinage et d'une bonne performance dans le négoce de gaz naturel liquifié (GNL). La société a annoncé un programme de rachats d'actions pour un montant de 3,5 milliards de dollars au cours des trois prochains mois, contre 2,7 milliards de dollars au cours des trois mois précédents. Le bénéfice ajusté de Shell, à 6,22 milliards de dollars, est globalement conforme aux prévisions des analystes de 6,25 milliards selon le consensus fourni par la société. L'énergéticien avait enregistré un bénéfice trimestriel de 5 milliards de dollars au trimestre précédent et de 9,45 milliards de dollars il y a un an. "Shell a réalisé un autre trimestre de solides performances opérationnelles et financières, saisissant les opportunités offertes par le marché volatile des matières premières. Nous continuons à simplifier notre portefeuille tout en offrant plus de valeur avec moins d'émissions", a déclaré le directeur général, Wael Sawan, dans un communiqué. (Reportage Ron Bousso et Shadia Nasralla ; version française Lina Golovnya, édité par Blandine Hénault)