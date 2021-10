Shell prévient d'un impact négatif de 400 M$ de l'ouragan Ida au troisième trimestre

par Ron Bousso

LONDRES (Reuters) - Royal Dutch Shell a annoncé jeudi s'attendre à un impact négatif de l'ordre de 400 millions de dollars (345,9 millions d'euros) sur ses bénéfices au troisième trimestre en raison des dégâts causés par le passage de l'ouragan Ida en août dans le golfe du Mexique.

Le groupe pétrolier a dans le même temps signalé que la flambée des prix du gaz naturel et de l'électricité renforcerait sa trésorerie au troisième trimestre.

Shell, qui publiera ses résultats trimestriels plus tard ce mois-ci, est le plus important négociant de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde et tire donc profit de la hausse des prix même si son chiffre d'affaires a diminué ces derniers mois en raison de problèmes de production.

La liquéfaction de gaz au cours du trimestre devrait ainsi se situer entre 7 millions et 7,5 millions de tonnes, son plus bas depuis 2016, "reflétant des contraintes dans le domaine du gaz d'alimentation et davantage de maintenance", a indiqué Shell.

Mais les flux de trésorerie de sa division GNL profiteront pour leur part "des marges de variation importantes" observées sur les prix du gaz et de l'électricité.

La production de pétrole et de gaz dans les activités en amont a chuté au cours du trimestre pour se situer entre 2,025 et 2,1 millions de barils équivalent pétrole par jour (bep) en raison d'un arrêt prolongé de la production dans le golfe du Mexique après le passage de l'ouragan Ida.

Shell a indiqué que les volumes de vente devraient se situer entre 4,3 millions et 5,3 millions de barils par jour, soit leur niveau le plus haut depuis le premier trimestre 2020.

(Reportage Ron Bousson; version française Valentine Baldassari, édité par Blandine Hénault)