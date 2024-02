Shell: Le bénéfice chute de 30% en 2023 mais le dividende augmente

LONDRES (Reuters) - Shell a fait état jeudi d'un bénéfice de 28 milliards de dollars (25,9 milliards d'euros) pour 2023, soit une baisse de 30% par rapport au record de l'année précédente, liée à la baisse des prix du pétrole et du gaz. Malgré tout, la major pétrolière britannique a annoncé une hausse de 4% de son dividende et une poursuite de ses rachats d'actions. La société affiche un bénéfice ajusté au quatrième trimestre de 7,3 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur un bénéfice de 6 milliards de dollars, mais en baisse par rapport au record de 9,8 milliards de dollars atteint un an plus tôt. Les bons résultats du négoce de gaz naturel liquéfié (GNL) au cours du trimestre ont permis de compenser les résultats plus faibles du raffinage et du négoce de pétrole. Le dividende est proposé en hausse de 4% par rapport au trimestre précédent, à 0,344 dollar par action, soit une hausse de 20% sur un an. Shell a aussi annoncé le rachat de 3,5 milliards de dollars d'actions supplémentaires au cours des trois prochains mois, soit un taux similaire à celui du trimestre précédent. Ses distributions d'actions en 2023 ont atteint près de 23 milliards de dollars, ce qui représente plus de 10% de la capitalisation boursière de Shell et plus de 40% de son flux de trésorerie d'exploitation. "À l'aube de 2024, nous continuons à simplifier notre organisation en mettant l'accent sur la création de plus de valeur avec moins d'émissions", a déclaré Wael Sawan, directeur général de Shell. Toutefois, signe inquiétant pour l'entreprise, le flux de trésorerie disponible de Shell est tombé à son niveau le plus bas de 2023 au quatrième trimestre à 7 milliards de dollars, soit moins de la moitié des 15,5 milliards de dollars de l'année précédente. Shell est la première grande entreprise du secteur de l'énergie à publier ses résultats pour l'année 2023. Exxon Mobil et Chevron publieront leurs résultats vendredi, tandis que BP et TotalEnergies le feront la semaine prochaine. A la Bourse de Londres, l'action Shell gagnait 1,9% dans les premières échanges. (Reportage Ron Bousso; version française Stéphanie Hamel, édité par Blandine Hénault)