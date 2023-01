Shell fusionne les activités GNL et amont dans le cadre d'une réorganisation

par Ron Bousso

LONDRES (Reuters) - Shell va combiner sa division de production de pétrole et de gaz et celle de gaz naturel liquéfié (GNL) dans le cadre des premiers changements apportés par son directeur général Wael Sawan depuis son arrivée à la tête du géant de l'énergie au début du mois.

La nouvelle unité, qui regroupe les opérations les plus rentables du groupe, sera dirigée par Zoe Youjnovitch, directrice des activités "amont" (exploration de nouvelles réserves, développement de projets), a déclaré lundi Shell dans un communiqué.

Wael Sawan a pris ses fonctions le 1er janvier après avoir dirigé la division du gaz intégrée de Shell, qui comprenait les activités dans le GNL et les énergies renouvelables, s'engageant à simplifier et à améliorer les opérations du groupe.

Dans le cadre de la réorganisation interne, les activités liées aux énergies renouvelables seront combinées au secteur "aval" (raffinage et distribution), sous la supervision de l'actuel directeur de l'aval, Huibert Vigeveno, a déclaré Shell.

"Moins d'interfaces signifie une plus grande coopération, une plus grande discipline et une plus grande rapidité, ce qui nous permet de nous concentrer sur le renforcement des performances dans toutes les activités et de générer des rendements élevés pour nos investisseurs", a expliqué Wael Sawan dans le communiqué.

Les mesures prendront effet le 1er juillet.

Lors du dernier remaniement de Shell en 2020, provoqué par la pandémie de coronavirus, Benoît van Beurden, alors directeur général, a supprimé plus de 10% des effectifs, mettant en avant le réorientation des activités de Shell vers la transition énergétique.

La nouvelle refonte entraînera une réduction de la taille de son comité exécutif, qui passera de neuf à sept membres, dans le but de "simplifier davantage l'organisation et d'améliorer la performance".

La stratégie du groupe prévoit la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et la création d'une grande entreprise à faible émission de carbone.

La société publiera ses résultats annuels jeudi 2 février.

(Reportage Aby Jose Koilparambil à Bangalore ; version française Dagmarah Mackos, édité par Kate Entringer)