Shell dépasse les attentes avec un bénéfice à 9,65 Mds$ au T1

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Shell a fait état jeudi d'un bénéfice net de 9,65 milliards de dollars (8,70 milliards d'euros) au cours du premier trimestre 2023. Ce bénéfice représente une légère baisse par rapport au trimestre précédent en raison du recul des prix de l'énergie. Il reste toutefois supérieur aux prévisions à 8 milliards de dollars fournies par la société. Shell a maintenu son dividende inchangé à 0,2875 dollar par action et a également maintenu le montant de son programme de rachat d'actions à 4 milliards de dollars au cours des trois prochains mois. (Reportage Ron Bousso et Shadia Nasralla ; Version française Gaëlle Sheehan, édité par Kate Entringer)