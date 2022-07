Shell bat son record de bénéfice avec 11,5 milliards de dollars au T2

par Ron Bousso et Shadia Nasralla

LONDRES, 28 juillet (Reuters) - Shell a fait état jeudi d'un bénéfice de 11,5 milliards de dollars au deuxième trimestre, pulvérisant le record du trimestre précédent, poussé par le raffinage et le commerce du gaz.

L'énergéticien a par ailleurs annoncé un programme de rachat d'actions de 6 milliards de dollars pour le trimestre en cours, mais n'a pas augmenté son dividende. Le rendement pour ses actionnaires resterait "supérieur à 30% du flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation", a ajouté le groupe.

Ces excellents résultats reflètent la hausse des prix de l'énergie et des marges de raffinage, ainsi que la vigueur du commerce du gaz et de l'électricité, a déclaré Shell, mais ils ont été partiellement pénalisés par la baisse des résultats du commerce du gaz naturel liquéfié.

Le bénéfice ajusté du groupe au deuxième trimestre a augmenté à 11,47 milliards de dollars. Les analystes tablaient sur un bénéfice dépassant les 11 milliards de dollars, selon un consensus compilé par la société.

Ce résultat est à comparer aux 5,5 milliards de dollars enregistrés un an plus tôt et aux 9,1 milliards de dollars du premier trimestre de 2022.

(Reportage Ron Bousso et Shadia Nasralla; version française Kate Entringer, édité par Sophie Louet)