Shell avertit d'une baisse importante de ses résultats dans le gaz au T2

Shell avertit d'une baisse importante de ses résultats dans le gaz au T2













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Shell s'attend à ce que les résultats de ses activités de négoce de gaz au deuxième trimestre soient "nettement inférieurs" à ceux du trimestre précédent, a prévenu le groupe vendredi avant la publication de ses comptes trimestriels le 27 juillet. Le plus grand négociant de gaz naturel liquéfié (GNL) au monde a également fait état d'une dépréciation de trois milliards de dollars (2,76 milliards d'euros) pour le trimestre. Les performances commerciales de l'activité de produits chimiques et de produits finis devraient être inférieures à celles du premier trimestre, a aussi averti Shell. La marge de raffinage indicative devrait tomber à 9 dollars le baril, contre 15 dollars le baril. Le concurrent américain, Exxon Mobil, a également averti cette semaine d'une baisse de ses marges de raffinage. (Reportage d'Eva Mathews à Bangalore, reportages supplémentaires de Shadia Nasralla, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)