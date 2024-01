Shell anticipe une dépréciation de 2,5 à 4,5 milliards de dollars au quatrième trimestre

Shell anticipe une dépréciation de 2,5 à 4,5 milliards de dollars au quatrième trimestre













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - Shell a annoncé lundi des charges de dépréciation de l'ordre de 2,5 à 4,5 milliards de dollars (2,26 à 4,12 milliards d'euros) pour le quatrième trimestre, liées principalement au centre de raffinage et de produits chimiques de Singapour que le groupe pétrolier cherche à vendre. À la Bourse de Londres, le titre Shell cédait 2,02% à 08h47 GMT. Les actifs comprennent une raffinerie produisant 237.000 barils par jour (bpj) et une usine d'éthylène générant un million de tonnes par an (tpa) sur les îles de Bukom et Jurong à Singapour, pour lesquelles Shell avait annoncé une révision stratégique l'année dernière. Avant la publication des résultats du quatrième trimestre le 1er février, l'entreprise a également déclaré que les échanges de gaz seraient nettement supérieurs à ceux du trimestre précédent, tandis que la production en amont se situerait entre 1.830 et 1.930 milliers de barils équivalent pétrole par jour. Par ailleurs, la division "produits chimiques" de Shell devrait afficher une perte ajustée pour la période, a indiqué l'entreprise. (Rédigé par Eva Mathews à Bangalore; version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)