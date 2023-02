Shell affiche un bénéfice annuel record de 40 milliards de dollars !

LONDRES, 2 février (Reuters) - Shell a fait état jeudi d'un bénéfice record de 40 milliards de dollars (36,33 milliards d'euros) en 2022, grâce à la flambée des cours des hydrocarbures alimentée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, qui a permis au géant de l'énergie de redistribuer à ses actionnaires des sommes sans précédent. Le groupe britannique a enregistré un bénéfice également record de 9,8 milliards de dollars au titre du quatrième trimestre, en raison d'une forte reprise de son négoce de gaz naturel liquéfié (GNL), dépassant les prévisions des analystes qui tablaient sur un bénéfice de 8 milliards de dollars. Le bénéfice annuel a atteint 39,9 milliards de dollars, deux fois plus qu'en 2021, dépassant de loin le précédent record de 31 milliards de dollars en 2008. Shell a également annoncé un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 4 milliards de dollars au cours des trois prochains mois. (Rédigé par Ron Bousso et Shadia Nasralla ; version française Lina Golovnya, édité par Jean-Stéphane Brosse)