Shein a déposé un projet d'IPO aux Etats-Unis

par Kane Wu et Anirban Sen 27 novembre (Reuters) - L'entreprise de mode Shein a déposé de façon confidentielle un projet d'introduction en Bourse aux États-Unis, selon deux sources proches du dossier, ce qui pourrait en faire l'une des sociétés chinoises les plus importantes en terme de capitalisation cotée à New-York. Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Morgan Stanley sont les principaux souscripteurs de l'introduction en bourse, et Shein, basée à Singapour, pourrait être cotée dans le courant de l'année 2024, selon les sources. Shein doit encore déterminer sa valorisation, mais Bloomberg a rapporté début novembre que le groupe espérait lever jusqu'à 90 milliards de dollars. Shein et les banques n'ont pas fait de commentaires. Le projet de Shein s'inscrit dans un contexte boursier en demi-teinte, trois des quatre grandes dernières introductions en Bourse - celles du fabricant allemand de sandales Birkenstock , de l'application de livraison de produits alimentaires Instacart et du concepteur de puces Arm Holdings - ayant été mitigées. "Il ne me semble pas qu'il s'agisse du moment le plus opportun pour une introduction en Bourse de Shein, mais si le groupe a besoin de capitaux, les marchés sont ouverts (...) et le sentiment des investisseurs est plus positif qu'il y a quelques semaines", commente Jason Benowitz, gérant de portefeuille senior chez CI Roosevelt. Shein a commencé à organiser de discrètes présentations aux investisseurs en vue de son introduction en Bourse, a déclaré l'une des sources. Il n'est pas encore clair si Shein a déposé un dossier auprès de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC) en vue de son introduction en Bourse aux États-Unis, les entreprises chinoises devant obtenir l'autorisation de la CSRC avant de pouvoir se coter à l'étranger. La CSRC n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. "Comme il s'agit d'un acteur important et novateur dans le secteur de la vente au détail, Shein suscitera beaucoup d'intérêt de la part des investisseurs", explique Neil Saunders, directeur général de GlobalData. Connue pour ses vêtements peu coûteux, Shein expédie la majorité de ses produits directement de Chine à ses clients par avion dans des colis individuels, une stratégie qui lui a permis d'éviter l'accumulation d'invendus et d'échapper aux droits de douane américains. Sumeet Singh, analyste chez Aequitas Research, explique que les grandes entreprises comme Shein se tournent vers les marchés de capitaux en raison des taux d'intérêt élevés et en prévision d'éventuels changements dans les réglementations américaines pour les détaillants. "C'est probablement la meilleure solution pour eux en ce moment", a-t-il déclaré. (Reportages de Pritam Biswas et Ananya Mariam Rajesh à Bengalore, Kane Wu à Hong Kong et Anirban Sen à New York, avec la contribution de Rishabh Jaiswal à Bengalore, Scott Murdoch à Sydney et Miyoung Kim à Singapour, version française Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)