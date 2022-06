Shanghaï veut se réconcilier avec les multinationales après deux mois de confinement

SHANGHAI (Reuters) - Après deux mois de strictes restrictions sanitaires visant à contenir la propagation du coronavirus, Shanghaï cherche à redonner confiance aux entreprises multinationales en organisant de multiples rencontres et en assouplissant les exigences d'entrée pour les travailleurs non Chinois.L'image de Shanghaï, un important centre financier, a été gravement touchée par le confinement imposé par les autorités en mars dernier. De nombreux expatriés ont déménagé et des entreprises internationales ont averti qu'elles reconsidéraient leurs projets d'investissement. Les autorités prévoient d'organiser 20 réunions ce mois-ci avec des entreprises étrangères actives dans des secteurs clés comme l'automobile, le commerce, les semi-conducteurs et la biomédecine, selon un article publié dimanche par le Jiefang Daily, le quotidien officiel de Shanghaï, que la ville a ensuite repris sur son site internet. Les entreprises invitées seraient choisies parmi les principaux pays et régions d'investissement, notamment les États-Unis, l'Europe, le Japon et la Corée du Sud. La première des deux réunions qui ont eu lieu jusqu'à présent a rassemblé des dirigeants d’importantes sociétés américaines, parmi elles le groupe des biens de consommation Procter & Gamble et le laboratoire Johnson & Johnson, selon l’article. Une deuxième rencontre a réuni les constructeurs automobiles Tesla, General Motors et Ford.Les entreprises n'ont pas répondu dans l'immédiat aux demandes de commentaires. La Chambre de commerce européenne en Chine a en outre déclaré mardi avoir été informée que Shanghaï n'exigerait plus de lettre d'invitation (PU), obligatoire depuis début 2020, aux étrangers retournant à la ville pour travailler ni pour les personnes à leur charge, réglant ainsi ce qui était devenu un sujet de préoccupation pour ces salariés. De nombreuses entreprises avaient critiqué les difficultés et les longs délais nécessaires pour obtenir ce document. L'absence de vols vers la Chine - la grande majorité d'entre eux sont annulés depuis plus de deux ans - reste également un obstacle majeur.

