Shanghaï : Nouvelle campagne de dépistage massif contre le COVID-19

SHANGHAI (Reuters) - Les autorités de Shanghaï ont appelé mardi à la coopération du public dans le cadre d'une nouvelle campagne de dépistage massif, la ville redoublant d'efforts pour arrêter la propagation du COVID-19 en dehors des zones de quarantaine, après trois semaines de confinement.

Cet appel fait suite au refus d'une partie des habitants de se joindre aux files d'attente pour effectuer les tests par fatigue après des semaines de mesures restrictives, ou par crainte de risquer une infection.

Les habitants ont partagé sur les réseaux sociaux des récits décrivant des bus remplis de personnes emmenées de leur domicile et envoyées en centres quarantaine, notamment des bébés et des personnes âgées.

Les autorités à Shanghaï subissent une pression de la part de Pékin pour accélérer les transferts de cas positifs et de leurs proches vers des centres de quarantaine, attisant l'angoisse de la communauté vis-à-vis de mesures draconiennes destinées à éradiquer la propagation du virus plutôt qu'à la ralentir.

"En effectuant plusieurs séries consécutives de tests PCR, nous serons en mesure de détecter de manière dynamique les cas positifs le plus tôt possible, ce qui nous permettra d'atteindre plus rapidement le niveau zéro de contamination au niveau local", a déclaré Hu Xiaobo, responsable de la santé de la ville.

Selon des sources, Shanghaï vise à arrêter la propagation du COVID-19 en dehors des zones de quarantaine d'ici mercredi - un objectif qui a permis à d'autres villes chinoises confinées d'assouplir davantage les mesures de restrictions.

Le nombre de nouvelles contaminations à Shanghaï est tombé lundi à 19.442 contre 21.395 la veille, tandis que celles en dehors des zones de quarantaine est passé à 550 cas contre 561 un jour plus tôt.

En Chine, la stratégie de lutte contre le COVID-19 exige le dépistage, le traçage et la mise en quarantaine centralisée de tous les cas positifs et de leurs contacts proches.

Des dizaines de milliers de personnes ont déjà été placées dans des centres de quarantaine, et de nombreuses autres sont contraintes de s'isoler chez elles en raison de leur proximité avec des personnes infectées.

La ville a assoupli les restrictions de circulation pour certaines personnes dans les zones à faible risque, mais la grande majorité de ses 25 millions d'habitants est soumise à un strict confinement.

Les transports publics restent fermés et les véhicules non habilités sont interdits de circulation. Les seuls à pouvoir se déplacer étant la police, les livreurs, les membres des comités de quartier et le personnel de santé.

